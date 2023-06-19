Саксофонист Игорь Бутман высказался об отмене русской культуры

Джазовый музыкант Игорь Бутман назвал отмену русской культуры на Западе временной

Народный артист России и организатор II Московского международного джазового фестиваля Игорь Бутман назвал отмену русской культуры на Западе временной. Его слова приводит РИА Новости.

Бутман отметил, что на мероприятие, которое он курирует, приедут музыканты из других стран, в том числе недружественных. «Джаз, действительно, сохранили, в том числе и благодаря иностранным коллегам, которые побывали здесь на гастролях и восхищались российским зрителем. Кроме того, до пандемии мы каждый год ездили с Московским джазовым оркестром в США с концертами», — высказался Бутман.

Саксофонист также рассказал, как однажды его концерт отменили в Швейцарии после приглашения выступить, поступившего от друга-организатора. Тогда в СМИ раскритиковали промоутера за данное решение. «В итоге он позвонил и сказал, что боится за мою безопасность, хотя в этой стране минимальная преступность. Мы никого не осуждаем, понимаем обстановку, видим истерию, которая сейчас наблюдается. Это временно», — подытожил народный артист.

Ранее сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить. Об этом кинематографист рассказал в ходе 90-летия основания Русского дома в Белграде.

