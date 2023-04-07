Кустурица рассказал о невозможности отмены российской культуры

Cербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить

Cербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить. Об этом он рассказал в ходе 90-летия основания «Русского дома» в Белграде, который является представительством Россотрудничества, сообщает «Общественная служба новостей».

Отмечается, что из-за недавнего перелома ноги кинематографист посетил торжественный прием в гипсе и на костылях. Посол России Александр Боцан-Харченко вручил Кустурице медаль «Великий русский писатель Достоевский» от Министерства культуры РФ.

68-летний постановщик выразил радость от того, что его имя связывают с человеком, который «раскрывал глубочайшие тайны человеческой души» и предотвращает отказ от культуры в Западной Европе. Он также отметил, что, благодаря масштабу, глубине и достижениям, а также вневременной ценности, российская культура не может быть уничтожена.

Ранее Эмир Кустурица рассказал о своем восстановлении после экстренной операции. В начале марта 2023 года режиссер получил тяжелый перелом ноги. Сейчас, по словам Кустурицы, ему предстоит еще около месяца реабилитации.