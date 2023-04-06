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19:30, 6 апреля 2023Культура

Кустурица рассказал о восстановлении после экстренной операции

Режиссер Эмир Кустурица рассказал об успешном восстановлении после сложного перелома ноги

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что его восстановление после экстренной операции идет успешно. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что в начале марта 2023 года Кустурица получил сложный перелом ноги. Сейчас ему предстоит еще около месяца реабилитации. «Выздоровление идет хорошо, я уже опираюсь на эту сломанную ногу понемногу. Хожу с костылями. За месяц это более чем хорошо. Так что надеюсь, что я месяц-полтора буду на реабилитации, электропроцедурах, восстановлении мышц и так далее», — заявил 68-летний постановщик.

Кинематографист получил травму сустава, оступившись на льду в этноселе «Дрвенград». Несмотря на это, Кустурица приехал в Ханты-Мансийск на XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», президентом которого он является.

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Сергей Равин
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