Кустурица рассказал о восстановлении после экстренной операции

Режиссер Эмир Кустурица рассказал об успешном восстановлении после сложного перелома ноги

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что его восстановление после экстренной операции идет успешно. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что в начале марта 2023 года Кустурица получил сложный перелом ноги. Сейчас ему предстоит еще около месяца реабилитации. «Выздоровление идет хорошо, я уже опираюсь на эту сломанную ногу понемногу. Хожу с костылями. За месяц это более чем хорошо. Так что надеюсь, что я месяц-полтора буду на реабилитации, электропроцедурах, восстановлении мышц и так далее», — заявил 68-летний постановщик.

Кинематографист получил травму сустава, оступившись на льду в этноселе «Дрвенград». Несмотря на это, Кустурица приехал в Ханты-Мансийск на XXI фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», президентом которого он является.