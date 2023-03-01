Режиссера Кустурицу госпитализировали с переломом ноги

Режиссера Эмира Кустурицу доставили в больницу с переломом ноги после падения на льду

Сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение постановщика.

Отмечается, что он травмировался в Сербии, неудачно упав на льду, после чего его доставили в больницу. Близкие кинематографиста заявили, что 2 марта его планируют прооперировать. Так, Кустурица будет работать в гипсе на XXI кинофестивале «Дух огня», президентом которого он является. Само мероприятие пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске.

Ранее Эмир Кустурица поделился творческими планами и рассказал, что хочет снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. Он добавил, что считает прозу Гоголя самым мощным примером реалистической литературы.