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07:52, 9 июля 2026Экономика

В одной стране заявили о важности поставок российского газа

Попович: Поставки российского газа актуальны на фоне постоянных изменений в мире
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Поставки российского газа актуальны на фоне постоянных структурных и ценовых изменений в мире. Об важности импорта топлива заявил министр правительства Сербии Ненад Попович, его цитирует ТАСС.

На полях выставки «Иннопром» представитель европейской страны заявил, что Сербия благодарна России за надежные поставки газа.

«Это очень важный энергоноситель для Сербии, особенно в нынешнее время, когда на мировом рынке происходят постоянные изменения — и структурные, и ценовые», — пояснил он.

Попович также заявил, что для Сербии важно, что она платит самую низкую цену за газ от «Газпрома», и при этом не платит штрафы за увеличение или уменьшение поставок. Подобные условия — результат прекрасных отношений президентов Александра Вучича и Владимира Путина.

Ранее в «Газпроме» сообщали, что компания продолжит поставлять газ в Сербию, а также входящую в состав Боснии и Герцеговины Республику Сербскую. Глава компании Алексей Миллер провел на ПМЭФ-2026 рабочую встречу с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорадом Додиком, на которой была достигнута договоренность о продлении соответствующего договора.

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