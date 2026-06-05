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14:41, 5 июня 2026Экономика

«Газпром» продолжит поставлять газ в Сербию и Республику Сербскую

Миллер и Додик договорились о продолжении поставок российского газа в Республику Сербскую
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Ivan Milutinovic / Reuters

«Газпром» продолжит поставлять газ в Сербию, а также входящую в состав Боснии и Герцеговины Республику Сербскую. Как сообщает пресс-служба российской компании, ее глава Алексей Миллер провел на ПМЭФ-2026 рабочую встречу с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорадом Додиком, на которой была достигнута договоренность о продлении соответствующего договора.

Уточняется, что Миллер и Додик обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере и перспективы его развития.

Помимо этого, также стало известно, что Белград согласовал с «Газпромом» продление еще на три месяца истекавшего в конце июня газового контракта. Как заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, решение было принято по итогам ее переговоров с Алексеем Миллером в Петербурге.

В середине мая сообщалось, что Миллер обсудил с гендиректором «Сербиягаза» Душаном Баятовичем вопросы сотрудничества. До этого сербский топ-менеджер утверждал, что в РФ согласились продлить газовый контракт с Сербией на полгода, однако затем выяснилось, что речь идет о вдвое меньшем сроке.

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