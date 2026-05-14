Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 14 мая 2026Экономика

Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

Миллер обсудил с гендиректором «Сербиягаза» сотрудничество в газовой сфере
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с гендиректором «Сербиягаза» Душаном Баятовичем обсудил вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Сербиягаз» является государственным поставщиком природного газа в этой европейской стране. Баятович в феврале утверждал, что в РФ согласились продлить газовый контракт с Сербией на полгода, однако затем выяснилось, что речь идет о вдвое меньшем сроке, который истечет в конце июня.

Параллельно ведется обсуждение выхода «Газпрома» из активов сербской энергокомпании NIS. Акции из-за санкций планируется продать венгерской MOL.

По словам министра горного дела и энергетики Дубравки Джедович-Ханданович Белград пока не устраивают предложенные Будапештом условия, и переговоры о сделке продолжаются. Для ее завершения потребуется одобрение американского Минфина в лице OFAC, соответствующая лицензия которого сейчас действует до 22 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok