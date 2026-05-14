Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

Миллер обсудил с гендиректором «Сербиягаза» сотрудничество в газовой сфере

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с гендиректором «Сербиягаза» Душаном Баятовичем обсудил вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Сербиягаз» является государственным поставщиком природного газа в этой европейской стране. Баятович в феврале утверждал, что в РФ согласились продлить газовый контракт с Сербией на полгода, однако затем выяснилось, что речь идет о вдвое меньшем сроке, который истечет в конце июня.

Параллельно ведется обсуждение выхода «Газпрома» из активов сербской энергокомпании NIS. Акции из-за санкций планируется продать венгерской MOL.

По словам министра горного дела и энергетики Дубравки Джедович-Ханданович Белград пока не устраивают предложенные Будапештом условия, и переговоры о сделке продолжаются. Для ее завершения потребуется одобрение американского Минфина в лице OFAC, соответствующая лицензия которого сейчас действует до 22 мая.