14:13, 30 марта 2026

Сербия договорилась с Россией по поводу газа

Президент Сербии Вучич заявил о продлении газового контракта с Россией
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Москва согласилась на три месяца продлить контракт на поставку в Сербию природного газа. Об этом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил его сербский коллега Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе разговора обсуждались вопросы медицины, фармакологии, вакцинации, а также участия российских компаний в проектах в Сербии.

«Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях», — подчеркнул Вучич. Конкретные детали соглашения он не назвал, но заверил, что Сербия станет второй или третьей страной с самыми низкими ценами на энергоресурс.

В феврале глава сербской компании «Србиягаз» Душан Баятович после визита в Санкт-Петербург утверждал, что в ближайший месяц Москва и Белград подпишут соглашение о поставках газа сроком на полгода. Текущий контракт истекает в марте, при этом Сербия давно пытается договориться о новом соглашении на срок от трех до десяти лет.

Краткосрочные контракты стороны заключают для недопущения газового кризиса в Сербии, переговоры о длительном соглашении могут осложняться ситуацией с компанией «Нефтяная индустрия Сербии», которая попала под американские санкции, так как контролируется российской стороной. Выкупить долю «Газпрома» в период до 17 апреля должна венгерская MOL, но сделка пока не завершена.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений в половодье

    Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

    Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

    ФСБ нашла склады бактериологического оружия на освобожденной территории ДНР

    Автомобильные продажи в России установили рекорд

    Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

    В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

    Венгрия сделала заявление о подготовке ЕС к победе Орбана

    Главному конкуренту доллара предсказали худшие показатели

    Все новости
