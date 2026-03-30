Сербия договорилась с Россией по поводу газа

Президент Сербии Вучич заявил о продлении газового контракта с Россией

Москва согласилась на три месяца продлить контракт на поставку в Сербию природного газа. Об этом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил его сербский коллега Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе разговора обсуждались вопросы медицины, фармакологии, вакцинации, а также участия российских компаний в проектах в Сербии.

«Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях», — подчеркнул Вучич. Конкретные детали соглашения он не назвал, но заверил, что Сербия станет второй или третьей страной с самыми низкими ценами на энергоресурс.

В феврале глава сербской компании «Србиягаз» Душан Баятович после визита в Санкт-Петербург утверждал, что в ближайший месяц Москва и Белград подпишут соглашение о поставках газа сроком на полгода. Текущий контракт истекает в марте, при этом Сербия давно пытается договориться о новом соглашении на срок от трех до десяти лет.

Краткосрочные контракты стороны заключают для недопущения газового кризиса в Сербии, переговоры о длительном соглашении могут осложняться ситуацией с компанией «Нефтяная индустрия Сербии», которая попала под американские санкции, так как контролируется российской стороной. Выкупить долю «Газпрома» в период до 17 апреля должна венгерская MOL, но сделка пока не завершена.