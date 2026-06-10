В районе Ормузского пролива загорелся танкер

UKMTO сообщило о пожаре на танкере около Ормузского пролива

Танкер загорелся около Ормузского пролива, в 20 морских милях (примерно 37 километров) от города Сохар в Омане. Об этом сообщает Tehran Times со ссылкой на Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

«В машинном отделении нефтяного танкера вспыхнул пожар, и в настоящее время экипаж эвакуируется», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности и не пострадали.