Принадлежность найденной вещи бесследно исчезнувшим в тайге Усольцевым подвергли сомнению

Пасынок Баталов: Исчезнувший в тайге Усольцев никогда не пользовался палками для ходьбы

Сергей Усольцев, бесследно исчезнувший в тайге в Красноярском крае вместе с женой и дочерью, никогда не пользовался палками для скандинавской ходьбы. Об этом заявил его пасынок Даниил Баталов, рассуждая о принадлежности вещи, найденной в ходе поисков россиян, передает ТАСС.

Молодой человек усомнился еще и из-за того, что отчим презирал палки для скандинавской ходьбы.

«Очень надеюсь, что она [часть палки] не имеет отношения к моей семье. <…> Вообще, как по мне, скандинавские палки — неплохое приобретение для туризма, они разгружают нагрузку на спину, но отец говорил о том, что это лишний вес в походе и лучше, чтобы руки были свободны», — заявил Баталов в беседе с агентством.

До этого добровольцы, вышедшие на очередную операцию по поиску Усольцевых, заметили в месте исчезновения семьи часть палки для туристической ходьбы. Подробности места и обстоятельств, при которых специалисты обнаружили вещь, не были раскрыты.

Еще раньше в Следственном комитете рассказали, что в ходе нового этапа поисков семьи Усольцевых нашлись вещи, которые могли им принадлежать. Специалисты направили их на исследование. До этого военный эксперт Олег Иванников объяснил исчезновение побегом семьи от российских правоохранителей.

Семья Усольцевых пропала в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года.