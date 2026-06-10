Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 10 июня 2026Россия

Принадлежность найденной вещи бесследно исчезнувшим в тайге Усольцевым подвергли сомнению

Пасынок Баталов: Исчезнувший в тайге Усольцев никогда не пользовался палками для ходьбы
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сергей Усольцев, бесследно исчезнувший в тайге в Красноярском крае вместе с женой и дочерью, никогда не пользовался палками для скандинавской ходьбы. Об этом заявил его пасынок Даниил Баталов, рассуждая о принадлежности вещи, найденной в ходе поисков россиян, передает ТАСС.

Молодой человек усомнился еще и из-за того, что отчим презирал палки для скандинавской ходьбы.

«Очень надеюсь, что она [часть палки] не имеет отношения к моей семье. <…> Вообще, как по мне, скандинавские палки — неплохое приобретение для туризма, они разгружают нагрузку на спину, но отец говорил о том, что это лишний вес в походе и лучше, чтобы руки были свободны», — заявил Баталов в беседе с агентством.

До этого добровольцы, вышедшие на очередную операцию по поиску Усольцевых, заметили в месте исчезновения семьи часть палки для туристической ходьбы. Подробности места и обстоятельств, при которых специалисты обнаружили вещь, не были раскрыты.

Еще раньше в Следственном комитете рассказали, что в ходе нового этапа поисков семьи Усольцевых нашлись вещи, которые могли им принадлежать. Специалисты направили их на исследование. До этого военный эксперт Олег Иванников объяснил исчезновение побегом семьи от российских правоохранителей.

Семья Усольцевых пропала в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Российские военные впервые уничтожили РСЗО из Аргентины в зоне СВО

    Франции предрекли войну с Россией в одном случае

    Нашествие гигантских пауков в Подмосковье объяснили

    В Подмосковье началось нашествие огромных пауков

    В Кремле назвали исход борьбы России за свои регионы

    «Роскосмос» захотел сделать «Союз-5» сервисом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok