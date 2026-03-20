США назвали новый срок изгнания «Газпрома» из сербской NIS

Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность NIS до 17 апреля

Министерство финансов США продлило до 17 апреля лицензию на оперативную деятельность компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), находящейся под санкциями. Об этом рассказала министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает РИА Новости.

Она назвала особенно важным тот факт, что решение принято в момент исключительной нестабильности на нефтяном рынке. В связи с конфликтом на Ближнем Востоке котировки скачут ежедневно, и прогнозы отличаются неопределенностью.

Накануне, 19 марта, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Минфин США пока не одобрил сделку о продаже структурами «Газпрома» своей доли в NIS, составляющей 56 процентов, венгерской нефтегазовой компании MOL. При этом установленный Вашингтоном срок переговоров истекает уже на следующей неделе, 24 марта.

США ввели санкции против NIS еще при президенте Джо Байдене. Поводом для них стал контроль над предприятием российской стороны. С того момента Белый дом настаивает на изгнании «Газпрома» из энергетической компании, однако переговоры о продаже продолжаются.

MOL и «Газпром нефть» согласовали основные положения будущей сделки в середине января. После ее завершения власти Сербии намерены выкупить у венгров 5 процентов компании. Интерес к ней проявляет и национальная нефтяная компания ОАЭ ADNOC.

В настоящее время 44,8 процента NIS принадлежат «Газпром нефти», а 11,3 процента — АО «Интеллидженс», дочерней структуре «Газпрома». Власти Сербии владеют только 29,8 процента акций компании. Предприятие занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, оно контролирует более 400 АЗС и нефтеперерабатывающий завод.

