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05:46, 5 июня 2026Интернет и СМИ

В США рассказали о напугавшем Украину российском оружии

Bloomberg: Баллистические ракеты России вызвали тревогу у ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали тревожиться из-за баллистических ракет России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет», — сказано в материале. Там отмечается, что также в России совершенствуют возможности этих боеприпасов.

Кроме того, пишет Bloomberg, у самого Киева сейчас возникли проблемы с получением боеприпасов из-за конфликта США с Ираном. Теперь Украина вынуждена искать новые пути получения снарядов, и рассчитывает в этом вопросе на Германию.

Ранее стало известно, что Украина запросила срочно передать ей десятки дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил Германии.

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