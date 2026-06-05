РИА Новости: Две бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области

Две переброшенные бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут заткнуть дыры в обороне в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что на участок Моначиновка-Нечволодовка перебросили подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ. Известно, что военные не в состоянии изменить ситуацию и заткнуть дыры в обороне. «Отмечаются случаи бегства с позиций», — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что российские морпехи заняли новую позицию и провели на ней неделю в компании бойцов ВСУ, которых захватили в плен. С помощью украинцев они обманули командование противника и все это время пользовались их снабжением.

