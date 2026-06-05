ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:05, 5 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о неспособности украинских морпехов заткнуть дыры в Харьковской области

РИА Новости: Две бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Две переброшенные бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут заткнуть дыры в обороне в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что на участок Моначиновка-Нечволодовка перебросили подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ. Известно, что военные не в состоянии изменить ситуацию и заткнуть дыры в обороне. «Отмечаются случаи бегства с позиций», — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что российские морпехи заняли новую позицию и провели на ней неделю в компании бойцов ВСУ, которых захватили в плен. С помощью украинцев они обманули командование противника и все это время пользовались их снабжением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понадобится — выйдем». Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

    На Украине развенчали миф о «технологическом чуде» в производстве дронов

    В Германии указали на неготовность Запада к переговорам с Россией

    Прямой потомок повешенной средневековой ведьмы похвасталась паранормальными способностями

    Риттер оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

    Стало известно о неспособности украинских морпехов заткнуть дыры в Харьковской области

    Офицер ВСУ назвал ТЦК крадущими людей бандами

    В США рассказали о напугавшем Украину российском оружии

    В Китае рассказали о неприятном сюрпризе для Европы от Путина

    Россиянин перечислил многочисленные недочеты китайского кроссовера GAC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok