Россия согласилась продлить поставки газа Сербии на полгода

Глава «Србиягаз» Баятович: РФ и Сербия договорились о поставках газа на полгода

В ближайший месяц Россия и Сербия подпишут новый договор о поставках газа в балканскую республику сроком на полгода. Об этом по итогам переговоров в Санкт-Петербурге заявил глава сербской компании «Србиягаз» Душан Баятович, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, условия соглашения останутся теми же, на которых подписан предыдущий контракт, действующий до конца марта. Баятович подчеркнул, что стоимость и объемы поставок отвечают экономическим интересам Сербии. При этом сербская сторона получила от главы «Газпрома» Алексея Миллера заверения о надежности дальнейшего сотрудничества.

Белград пытается заключить с Москвой длительный контракт на поставки газа, сроком от трех до десяти лет. Однако пока стороны не могут согласовать все условия, в связи с чем утверждаются краткосрочные контракты для недопущения газового кризиса в Сербии.

Отношения между «Газпромом» и республикой осложняет ситуация с компанией «Нефтяная индустрия Сербии», которая попала под американские санкции, так как контролируется российской стороной.

Для Белграда важно как можно быстрее добиться продажи доли структур «Газпрома», потому что без нее работа предприятий NIS, в том числе нефтеперерабатывающего завода, будет заблокирована. Главным претендентом на покупку стала венгерская нефтегазовая компания MOL. Предполагается, что сделку закроют до конца марта.