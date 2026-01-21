Названы ориентировочные сроки изгнания «Газпрома» с энергорынка Сербии

Минфин Сербии: Сделку по выкупу доли России в NIS могут закрыть к середине марта

Руководство венгерского энергоконцерна MOL может завершить выкуп доли российского холдинга «Газпром» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) к середине марта 2026 года. Об этом заявил министр финансов республики Синиша Мали, его слова приводит ТАСС.

Сроки, установленные властями США для заключения соответствующей сделки, напомнил руководитель сербского ведомства, подойдут к концу 24 марта. Представители MOL, отметил Мали, пообещали закрыть ее вовремя. «Я ожидаю, что это произойдет немного раньше, скажем, к середине марта», — резюмировал министр балканской республики.

При таком раскладе, добавил он, снизится уровень неопределенности в отношении поставок топлива в Сербию. К настоящему времени, констатировал Мали, стороны завершили большую часть работы в рамках подготовки к закрытию сделки. Речь идет о предварительном соглашении, достигнутом MOL и «Газпромом», заключил он.

В настоящее время 44,8 процента NIS принадлежит «Газпром нефти», а 11,3 процента — АО «Интеллидженс», дочерней структуре «Газпрома». Власти Сербии владеют только 29,8 процента акций компании. Санкции США, введенные год назад, заблокируют работу компании в случае, если контроль над ней сохранится у «Газпрома».

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила об обещании MOL не закрывать нефтеперерабатывающий завод в Панчево. На предприятии, отметила она, будут поддерживать прежние объемы производства, чтобы удовлетворить потребности республики в топливе.