Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:59, 21 января 2026Экономика

Названы ориентировочные сроки изгнания «Газпрома» с энергорынка Сербии

Минфин Сербии: Сделку по выкупу доли России в NIS могут закрыть к середине марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Руководство венгерского энергоконцерна MOL может завершить выкуп доли российского холдинга «Газпром» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) к середине марта 2026 года. Об этом заявил министр финансов республики Синиша Мали, его слова приводит ТАСС.

Сроки, установленные властями США для заключения соответствующей сделки, напомнил руководитель сербского ведомства, подойдут к концу 24 марта. Представители MOL, отметил Мали, пообещали закрыть ее вовремя. «Я ожидаю, что это произойдет немного раньше, скажем, к середине марта», — резюмировал министр балканской республики.

При таком раскладе, добавил он, снизится уровень неопределенности в отношении поставок топлива в Сербию. К настоящему времени, констатировал Мали, стороны завершили большую часть работы в рамках подготовки к закрытию сделки. Речь идет о предварительном соглашении, достигнутом MOL и «Газпромом», заключил он.

В настоящее время 44,8 процента NIS принадлежит «Газпром нефти», а 11,3 процента — АО «Интеллидженс», дочерней структуре «Газпрома». Власти Сербии владеют только 29,8 процента акций компании. Санкции США, введенные год назад, заблокируют работу компании в случае, если контроль над ней сохранится у «Газпрома».

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила об обещании MOL не закрывать нефтеперерабатывающий завод в Панчево. На предприятии, отметила она, будут поддерживать прежние объемы производства, чтобы удовлетворить потребности республики в топливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Трамп заявил о значении США для планеты

    Трамп собрался встретиться в Давосе с не приехавшим туда Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok