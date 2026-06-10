ЕК предложила ввести санкции против Мединского, Дегтярева и Дворковича

EUobserver: ЕК предложила включить в 21-й пакет санкций Мединского, Дегтярева и Дворковича

Европейская комиссия (ЕК) предложила включить в 21-й пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и главу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.

Издание отмечает, что Евросоюз также обсуждает внесение в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поскольку «он последовательно оправдывал и выступал в поддержку агрессии России против Украины».

Согласно данным из полученного газетой документа следует, что необходимость введения санкций против Дворковича связана с его «публичной поддержкой» боевых действий на Украине и членством в Российской шахматной федерации, которая проводила турниры на «оккупированных территориях».

Кроме того, ограничения могут коснуться Дегтярева, главы Российской федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили и экс-главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова из-за их «провоенных взглядов».

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложила в 21-м пакете санкций против России запретить въезд на территорию Европейского союза для всех участников специальной военной операции на Украине. Она пояснила, что Европа остается закрытой для всех, кто участвовал во «вторжении» на Украину.