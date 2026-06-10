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13:04, 10 июня 2026Путешествия

Отказы в шенгенских визах обошлись россиянам в сотни миллионов рублей

АТОР: Отказы в шенгенских визах обошлись россиянам более чем в 4,5 миллиона евро
Алина Черненко

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2025 году отказы в шенгенских визах обошлись россиянам более чем в 4,5 миллиона евро (более трех сотен миллионов рублей). Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что на консульских сборах соотечественники могли потерять около 3,6-3,7 миллиона евро (от 298 до 306 миллионов рублей). А сервисные сборы увеличили потери еще примерно на миллион евро (около 82 миллионов рублей).

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Всего за указанный период консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тысячи заявлений граждан России — это на 12 процентов больше, чем в 2024 году. По данным Еврокомиссии, на которые ссылается источник, было одобрено 618,8 тысячи заявлений, а отказ получили почти 43 тысячи человек. При этом доля отказов продолжила снижаться: в 2023 году она составляла 10,6 процента, в 2024 году — 7,5 процента, а в 2025 году — 6,3 процента.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что число выданных россиянам шенгенских виз в 2026 году не снизилось, однако сроки их оформления увеличиваются. В ведомстве пояснили, что такая ситуация возникает из-за того, что европейские чиновники «создают барьеры».

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