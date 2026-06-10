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13:08, 10 июня 2026Россия

Путина проинформировали о взрыве автомобиля в Балашихе

Песков: Президента Путина проинформировали о взрыве авто в подмосковной Балашихе
Майя Назарова

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президента России Владимира Путина проинформировали о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства получил сведения об инциденте точно так же, как получает их обо всех подобных случаях.

Песков указал, что детали не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. «Конечно же, это вопрос наших специальных служб», — подчеркнул представитель Кремля.

До этого стало известно, что незадолго до подрыва машины BMW X3 в Балашихе Московской области заметили подозрительного мужчину.

Утром 9 июня на улице Колдунова в Балашихе взорвался автомобиль, в котором находился водитель. Мужчина получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. В микрорайоне Авиаторов, где произошла трагедия, проживает много военных с семьями.

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