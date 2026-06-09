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Силовые структуры
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20:42, 9 июня 2026Силовые структуры

Появилась информация о замеченном в Балашихе незадолго до взрыва подозрительном человеке

Незадолго до подрыва BMW в Балашихе заметили подозрительного мужчину
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Незадолго до подрыва машины BMW X3 в Балашихе Московской области заметили подозрительного мужчину. Об этом «РГ» рассказали жители городского микрорайона Авиаторов.

Он был с рюкзаком. Его описали как бородатого мужчину среднего роста. По словам местных жителей, обычно в 5 утра на улице бывают только собачники и бегуны, но 9 июня был замечен и неизвестный мужчина, который проходил вдоль припаркованных машин.

Правоохранители пока не комментировали эту информацию.

Около 5:30 мск на улице Колдунова взорвался автомобиль, в котором был водитель. Мужчина получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

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