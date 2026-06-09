Появилась информация о замеченном в Балашихе незадолго до взрыва подозрительном человеке

Незадолго до подрыва BMW в Балашихе заметили подозрительного мужчину

Незадолго до подрыва машины BMW X3 в Балашихе Московской области заметили подозрительного мужчину. Об этом «РГ» рассказали жители городского микрорайона Авиаторов.

Он был с рюкзаком. Его описали как бородатого мужчину среднего роста. По словам местных жителей, обычно в 5 утра на улице бывают только собачники и бегуны, но 9 июня был замечен и неизвестный мужчина, который проходил вдоль припаркованных машин.

Правоохранители пока не комментировали эту информацию.

Около 5:30 мск на улице Колдунова взорвался автомобиль, в котором был водитель. Мужчина получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.