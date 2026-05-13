15:48, 13 мая 2026Экономика

В Сербии заявили о недовольстве венгерским предложением по выкупу российской доли в NIS

Джедович-Ханданович: Переговоры о выкупе доли «Газпрома» в NIS продолжаются
Дмитрий Воронин

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия недовольна уточненным предложением венгерской MOL о покупке российской доли во входящей в «Газпром нефть» энергокомпании NIS. Соответствующие высказывания главы министерства горного дела и энергетики Дубравки Джедович-Ханданович приводит «Интерфакс».

По словам министра, сербскую сторону не устраивают планы MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево мощностью 4,8 миллиона тонн в год. Ранее она подчеркивала, что Белград стремится добиться от компании из Венгрии гарантий увеличения доли Сербии в NIS, чтобы иметь большее влияние на принимаемые стратегические решения.

Двусторонние переговоры, а также обсуждение с участием MOL и «Газпром нефти» продолжаются, уточнила Джедович-Ханданович.

В январе стало известно о договоренностях MOL с «Газпром нефтью» о покупке 56,15 процента акций NIS (44,85 процента бумаг компания владеет напрямую, а еще 11,3 процента принадлежат АО «Интэлидженс», которое находится под управлением ООО «Газпром капитал»). В то же время MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией ОАЭ, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера. По некоторым данным, претенденты на актив есть и в самой Сербии.

Власти страны владеют в NIS 29,87 процента акций. Компания находится под санкциями США с 2025 года, и для совершения сделки необходимо одобрение американского Минфина в лице OFAC, лицензия которого, связанная с переговорами, сейчас действует до 22 мая.

