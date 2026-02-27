В Сербии задумались о выкупе контрольного пакета акций нефтяной компании

Джедович-Ханданович: Власти обсуждают выкуп акций «Нефтяной индустрии Сербии»

Власти Сербии обсуждают выкуп контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, ее цитирует РИА Новости.

В конце января Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC задумалась о покупке акций NIS у венгерской MOL, после того как та приобретет контрольный пакет у российской стороны. Если Сербия выкупит ценные бумаги, она таким образом увеличит свою долю в компании на пять процентов.

Сторонами обсуждается также дальнейшая работа нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панчево. Переработка нефти на этой площадке повышает ВВП Сербии и имеет исключительное влияние на экономику страны, наряду с большим числом трудоустроенных.

НПЗ NIS был остановлен санкциями США с 9 октября. Он возобновил переработку нефти только 1 января, предварительно получив временное разрешение на работу.

«Газпром» и MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Власти Сербии увеличат долю в компании на пять процентов, что позволит Белграду влиять на некоторые решения собрания акционеров. MOL также обсуждает с эмиратской ADNOC присоединение к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.