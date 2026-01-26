Реклама

14:05, 26 января 2026

Стоимость доли российских акционеров в «Нефтяной индустрии Сербии» оценили

Вучич: Стоимость выкупа доли российских акционеров в NIS достигает 1 млрд евро
Вячеслав Агапов

Фото: Marko Djurica / Reuters

Выкуп доли российских акционеров в компании NIS «Нефтяная индустрия Сербии» может достигнуть одного миллиарда евро. Стоимость сделки оценил президент Сербии Александар Вучич, его слова приводит РИА Новости.

В эфире телеканала Blic глава государства заявил, что сделка по приобретению 56 процентов акций может обойтись для венгерского концерна MOL от 900 миллионов до 1 миллиарда евро. При этом Белград был готов предложить более высокую цену за долю в NIS.

«Газпром» и MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Власти Сербии увеличат долю в компании на пять процентов, что позволит Белграду влиять на некоторые решения собрания акционеров. MOL также обсуждает с эмиратской ADNOC присоединение к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

Сейчас 44,8 процента NIS принадлежит «Газпром нефти», а 11,3 процента — АО «Интеллидженс», дочерней структуре «Газпрома». Власти Сербии владеют только 29,8 процента акций компании. Санкции США, введенные год назад, заблокируют работу компании, в случае если контроль над ней сохранится у «Газпрома».

Руководство MOL может завершить выкуп доли российского холдинга «Газпром» в NIS к середине марта 2026 года, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. Сроки, установленные властями США для заключения соответствующей сделки подойдут к концу 24 марта.

