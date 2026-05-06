На актив «Газпрома» в Сербии нашелся новый покупатель

Reuters: Малоизвестная сербская компания предложила «Газпрому» $2,3 млрд за NIS

Созданная летом прошлого года сербская KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC включилась в борьбу за компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), предложив 2,3 миллиарда долларов за совокупную долю «Газпрома» (44,9 процента) и «Газпром нефти» (11,3 процента). Об этом со ссылкой на информацию, полученную от руководителя KFT Ранко Мимовича, сообщает Reuters.

По его словам, российские владельцы в целом приняли предложение. Между тем, как сообщает ТАСС, в «Газпром нефти» опровергли факт переговоров, указав, что компания находится в стадии подготовки продажи актива венгерской нефтегазовой корпорации MOL.

«В настоящее время осуществляются необходимые корпоративные и регуляторные процедуры. Никаких иных переговоров по данному вопросу компания не ведет», — подчеркнул представитель российской компании.

Продажа NIS связана с американскими санкциями в отношении компании из-за контроля над ней Москвы. Лицензия США на операционную деятельность NIS после очередного продления действует до 16 июня. В последние месяцы MOL считалась основным и единственным претендентом на актив, а президент Сербии Александр Вучич ожидал, что сделка будет закрыта до 22 мая.

NIS занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания контролирует более 400 АЗС и владеет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом.

Руководство Сербии неоднократно предпринимало попытки выкупить NIS у российских структур, однако стороны не могли договориться. Информация о новом претенденте на актив появилась из-за скорого ухода с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в последние годы считался главным союзником Москвы в Европе.