Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:02, 9 июля 2026Мир

США снимут с Сирии статус государства-спонсора терроризма

Рубио: США снимут с Сирии статус государства-спонсора терроризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Соединенные Штаты снимут с Сирии статус государства-спонсора терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CNN.

«Отмена санкций в отношении Сирии откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории сирийского народа», — говорится в заявлении американского госсека.

По его словам, стабильная Сирия, живущая в мире с собой и своими соседями, принесет пользу не только региону, но и всему миру. Рубио также подчеркнул, что 8 июля администрация уведомила Конгресс о своем намерении снять этот статус после 45-дневного предварительного уведомления.

Ранее президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа созвонился с американским лидером Дональдом Трампом. Он призвал главу Белого дома отменить все санкции в отношении ближневосточной страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве сорван беспрецедентный по масштабу теракт

    Во Франции заговорили об отказе от помощи Украине после заявления Мерца

    Китай продолжит сотрудничать с Россией ради больших панд

    Овечкин устал судиться с виновником потопа в его американской квартире

    Трамп заявил о просьбах Ирана заключить сделку с США

    Российские военные два дня провели под забором и взяли населенный пункт

    Траты россиян на табак и алкоголь заметно выросли

    Устроившему скандал после вопроса об СВО депутату Госдумы предложили подписать контракт

    В России упали продажи вина

    Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok