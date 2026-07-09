США снимут с Сирии статус государства-спонсора терроризма

Соединенные Штаты снимут с Сирии статус государства-спонсора терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CNN.
«Отмена санкций в отношении Сирии откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории сирийского народа», — говорится в заявлении американского госсека.
По его словам, стабильная Сирия, живущая в мире с собой и своими соседями, принесет пользу не только региону, но и всему миру. Рубио также подчеркнул, что 8 июля администрация уведомила Конгресс о своем намерении снять этот статус после 45-дневного предварительного уведомления.
Ранее президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа созвонился с американским лидером Дональдом Трампом. Он призвал главу Белого дома отменить все санкции в отношении ближневосточной страны.