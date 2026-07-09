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07:58, 9 июля 2026Мир

Европейский политик пожелал России победы в СВО

Додик: Республика Сербская желает России победы в СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРусофобия в Европе:
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик пожелал России победы в специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО», — сказал европейский политик.

Додик добавил, что Республика Сербская следит за конфликтом на Украине ежедневно и желает успехов Москве на этом направлении.

Политик добавил, что сербы остались единственным «искренним и важным другом» России в Европе, пока остальные страны пытались строить свою политику на русофобии.

Ранее Додик заявил, что президент России Владимир Путин поступает мудро, решая не допускать масштабных ударов по Украине, которые грозят многочисленными жертвами среди мирных граждан.

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