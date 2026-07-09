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07:55, 9 июля 2026Мир

В США сделали прогноз о конфликте с Ираном после нанесенных ударов

Axios: Обострение конфликта США и Ирана может растянуться на месяц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Обострение конфликта Ирана и США может затянуться на месяц. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, напряженность может закончиться «за день или два» или продлиться «неделю или месяц». Отмечается, что это будет зависеть от того, будет ли Иран совершать атаки на суда.

По информации портала, Белый дом уверен, что у него есть возможности для развития эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее США нанесли удары по иранским объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал это возмездием за атаки Тегерана на суда. Иран, в свою очередь, пригрозил массированной атакой на базы США на Ближнем Востоке в ближайшее время.

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