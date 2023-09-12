Путин назвал количество уехавших из России артистов
Президент России Владимир Путин назвал количество артистов, которые уехали из страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, по разным подсчетам, Россию покинули 160-170 деятелей культуры, которые были не согласны с политикой своей страны. Глава государства подчеркнул, что этим артистам лучше работать за границей, чем «капать на мозги» здесь и заниматься продвижением нетрадиционных ценностей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства Владимира Путина к SHAMAN. По словам Пескова, Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции (СВО). После исполнитель прокомментировал реакцию президента на свое творчество.
В начале сентября российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах, назвав их позицию глупой.