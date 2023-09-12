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11:28, 12 сентября 2023Культура

Путин назвал количество уехавших из России артистов

Путин заявил, что из России уехало 160-170 артистов, несогласных с политикой РФ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал количество артистов, которые уехали из страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, по разным подсчетам, Россию покинули 160-170 деятелей культуры, которые были не согласны с политикой своей страны. Глава государства подчеркнул, что этим артистам лучше работать за границей, чем «капать на мозги» здесь и заниматься продвижением нетрадиционных ценностей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства Владимира Путина к SHAMAN. По словам Пескова, Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции (СВО). После исполнитель прокомментировал реакцию президента на свое творчество.

В начале сентября российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах, назвав их позицию глупой.

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    Анастасия Астахова
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