Раскрыто отношение Путина к певцу SHAMAN

Представитель Кремля Песков раскрыл отношение президента Путина к творчеству певца SHAMAN

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства Владимира Путина к певцу Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN. Его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции (СВО). Пресс-секретарь президента также подчеркнул важность написания и исполнения стихов на данную тему.

«Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, и отрадно видеть, что это есть и сегодня. Поэтому, конечно, это все очень позитивно», — заключил он.

Ранее Канада ввела санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры. В список, в частности, вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Никита Михалков, музыканты Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, певец SHAMAN.