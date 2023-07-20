Канада ввела санкции против Охлобыстина, Михалкова и других российских деятелей культуры

Канада ввела санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры. Информация об этом появилась в четверг, 20 июля, на официальном сайте правительства страны.

В список, в частности, вошли такие звезды шоу-бизнеса, как актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Никита Михалков, музыканты Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и другие. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, рэпер Тимати и ряд других артистов.

В октябре 2022 года Киев ввел санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Рестрикции предполагают 15 ограничительных мер, таких как блокировка активов, запрет на вывод капитала с территории государства, приобретение земельных участков, приватизацию и аренду, аннулирование разрешений и лицензий.