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17:46, 20 июля 2023Культура

Канада ввела санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры

Канада ввела санкции против Охлобыстина, Михалкова и других российских деятелей культуры

Фото: Vaughn Ridley / Getty Images

Канада ввела санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры. Информация об этом появилась в четверг, 20 июля, на официальном сайте правительства страны.

В список, в частности, вошли такие звезды шоу-бизнеса, как актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, режиссер Никита Михалков, музыканты Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и другие. Кроме них под санкции попали музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, рэпер Тимати и ряд других артистов.

В октябре 2022 года Киев ввел санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Рестрикции предполагают 15 ограничительных мер, таких как блокировка активов, запрет на вывод капитала с территории государства, приобретение земельных участков, приватизацию и аренду, аннулирование разрешений и лицензий.

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    Сергей Равин
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