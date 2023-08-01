SHAMAN прокомментировал реакцию Путина на его творчество

SHAMAN поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку своего творчества

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прокомментировал реакцию главы государства Владимира Путина на творчество артиста. Его слова передают «Известия».

Дронов выразил благодарность президенту за «высокую оценку». «Я рад, что Владимиру Владимировичу нравится мое творчество. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Мне приятно», — сказал певец.

SHAMAN также подчеркнул, что вдохновение не покинет его еще долгие годы. Он пообещал выпускать новые композиции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства к SHAMAN. По словам Пескова, Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции (СВО). «Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, и отрадно видеть, что это есть и сегодня. Поэтому, конечно, это все очень позитивно», — заключил он.