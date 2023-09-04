Охлобыстин назвал позицию уехавших из России артистов глупой и нечестной

Охлобыстин заявил, что уехавшие из России артисты поступили глупо и нечестно

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах, назвав их позицию глупой. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Звезда сериала «Интерны» отметил, что покинувшие страну артисты выбрали «странную, глупую и нечестную» позицию. Он добавил, что перестал общаться с переехавшими в другие государства коллегами, так как, по его словам, не имеет с ними общих тем для разговоров.

При этом актер подчеркнул, что не считает нужным запрещать песни уехавших из России исполнителей: «Это творчество принадлежит не им, это принадлежит тому времени, той среде и тем людям, которые доверили им петь эти песни, вдохновили их на эти песни. Это наша общая культура».

Ранее российский певец и общественный деятель Денис Майданов заявил, что уехавших из страны артистов, которые выступили с критикой в адрес российской власти, используют в антироссийских кампаниях, после чего они становятся не нужны.