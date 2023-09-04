Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:07, 4 сентября 2023Культура

Охлобыстин назвал позицию уехавших из России артистов глупой и нечестной

Охлобыстин заявил, что уехавшие из России артисты поступили глупо и нечестно

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах, назвав их позицию глупой. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Звезда сериала «Интерны» отметил, что покинувшие страну артисты выбрали «странную, глупую и нечестную» позицию. Он добавил, что перестал общаться с переехавшими в другие государства коллегами, так как, по его словам, не имеет с ними общих тем для разговоров.

При этом актер подчеркнул, что не считает нужным запрещать песни уехавших из России исполнителей: «Это творчество принадлежит не им, это принадлежит тому времени, той среде и тем людям, которые доверили им петь эти песни, вдохновили их на эти песни. Это наша общая культура».

Ранее российский певец и общественный деятель Денис Майданов заявил, что уехавших из страны артистов, которые выступили с критикой в адрес российской власти, используют в антироссийских кампаниях, после чего они становятся не нужны.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

    ФСБ задержала члена украинского нацбатальона в Херсонской области

    Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

    Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

    В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

    Одна из моделей Lada подорожала

    Показан увеличивающий риск ожирения механизм

    Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

    Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости