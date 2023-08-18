Майданов заявил об использовании уехавших звезд в антироссийских кампаниях

Майданов заявил, что выступающие против России звезды наплевали на свой народ

Российский певец и общественный деятель Денис Майданов заявил, что уехавших из страны артистов, который выступили с критикой в адрес российской власти, используют в антироссийских кампаниях, после чего они становятся не нужны. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

Музыкант поведал, что покинувшие Россию звезды заблуждаются, думая о том, что они нужны кому-либо за границей, а также подчеркнул, что, критикуя родную страну, они плюют на свой народ.

«Самое страшное, что они были использованы в антироссийской стратегии, — как только они сказали свое слово, они перестали быть нужными. Их "выбросили" и там!» — отметил Майданов.

Исполнитель добавил, что выступающие с критикой в адрес России во время своих выступлений артисты путают сцену с политической трибуной, а также посоветовал им поменять род деятельности и заняться политикой.

«А когда вы выходите одни на многотысячный стадион и что-то такое говорите, люди потом разворачиваются и уходят с ваших концертов. Потому что они пришли за музыкой, а начинают слышать от вас политику. Не путайте сцены, не путайте жанры», — резюмировал Майданов.

Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что презирает уехавших из страны артистов.