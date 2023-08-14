Машков заявил о презрении к уехавшим из России артистам

Народный артист Владимир Машков заявил, что презирает уехавших из РФ артистов

Народный артист России Владимир Машков рассказал о своем отношении к уехавшим из страны артистам. Об этом он сообщил в разговоре с «Аргументами и фактами».

«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — сказал актер.

Машков добавил, что слово «презрение» не означает, что он отворачивается от покинувших Россию звезд: «Оно означает "смотреть очень внимательно". Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама».

Летом прошлого года российская актриса, единственная дочь Владимира Машкова, Мария Машкова рассказала о своей жизни после переезда в Америку, а также о тяжелых отношениях с отцом.

Ранее певица Юлия Чичерина высказалась об уехавших из России артистах.