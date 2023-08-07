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12:41, 7 августа 2023Культура

Чичерина высказалась об уехавших из России артистах

Чичерина заявила, что уехавшие из России артисты распространяют русскую культуру

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Певица Юлия Чичерина высказалась об уехавших из России артистах. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и факты».

По мнению исполнительницы, уехавшие артисты распространяют русскую культуру. «Гордым артистам, боящимся позора, клеймо труса и предателя — уже страшнейшее наказание, от которого не спрятаться нигде. Только покаяться и остается. Все русские артисты, разбежавшиеся по всем миру с разрешениями на работу в западных странах, разносят и распространяют нашу русскую культуру, так что работают на нас», — заявила Чичерина.

При этом певица назвала грубым невежеством поведение уехавших звезд, которые критикуют свою страну из-за границы.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин высказался об уехавших из России певицах Алле Пугачевой и Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Медиаменеджер назвал Пугачеву диктатором, который стремился быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе. При этом Пригожин добавил, что артистка является действительно уникальной личностью.

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