Чичерина заявила, что уехавшие из России артисты распространяют русскую культуру

Певица Юлия Чичерина высказалась об уехавших из России артистах. Об этом она рассказала в интервью изданию «Аргументы и факты».

По мнению исполнительницы, уехавшие артисты распространяют русскую культуру. «Гордым артистам, боящимся позора, клеймо труса и предателя — уже страшнейшее наказание, от которого не спрятаться нигде. Только покаяться и остается. Все русские артисты, разбежавшиеся по всем миру с разрешениями на работу в западных странах, разносят и распространяют нашу русскую культуру, так что работают на нас», — заявила Чичерина.

При этом певица назвала грубым невежеством поведение уехавших звезд, которые критикуют свою страну из-за границы.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин высказался об уехавших из России певицах Алле Пугачевой и Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Медиаменеджер назвал Пугачеву диктатором, который стремился быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе. При этом Пригожин добавил, что артистка является действительно уникальной личностью.