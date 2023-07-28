Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:13, 28 июля 2023Культура

Пригожин назвал Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах

Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался об уехавших из России певицах Алле Пугачевой и Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он сообщил в шоу «Алена, блин!», доступном на YouTube.

Медиаменеджер назвал Пугачеву диктатором, который стремился быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе: «Просто она как женщина-королева не приемлет людей, которые, по ее мнению, могли бы каким-то образом конкурировать с ней за место на пьедестале. Она убедила людей и все общество, что она единственная и неповторимая».

При этом Пригожин добавил, что артистка является действительно уникальной личностью. «Сейчас ситуация в стране изменилась, она (Пугачева — прим. «Ленты.ру») сама ее изменила. Обстоятельства изменились. Но место Аллы Пугачевой и место Светланы Лободы никто занять не сможет», — отметил продюсер.

Говоря о Земфире, Пригожин заявил, что не считает ее врагом, даже несмотря на то, что в 2004 она выпустила песню «Небомореоблака», содержащую строчки: «Эти серые лица не внушают доверия, теперь я знаю, кому поет певица Валерия».

«Я человек не злобный и не мстительный. Иногда жалко бывает таких людей. Они себе на уме, они себе что-то там напридумывали и живут в своем каком-то отдельном мире как бы далеко от нас», — высказался медиаменеджер.

Супруг певицы Валерии заявил, что уехавшие из страны артисты могут вернуться, но только с одним условием: отсутствием критики в адрес своего государства.

Ранее Земфира поделилась подробностями своей жизни в эмиграции.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде связали попытку ночной атаки БПЛА на Москву с саммитом Россия — Африка

    Совфед одобрил запрет на выезд за границу после получения повестки

    Загрузка мощностей российских заводов достигла исторического максимума

    Стилист перечислила россиянам визуально старящие вещи

    В Крыму рассказали о судьбе квартиры Зеленского

    В Кремле заявили об отказе Киева от любой возможности диалога с Россией

    Россиян предупредили о надвигающейся на российские курорты опасности

    Совфед одобрил запрет регистрации на сайтах с иностранной почты

    Украина попросила ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

    Путин заявил о принижении роли России в борьбе с нацизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости