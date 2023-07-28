Пригожин назвал Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах

Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах

Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался об уехавших из России певицах Алле Пугачевой и Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он сообщил в шоу «Алена, блин!», доступном на YouTube.

Медиаменеджер назвал Пугачеву диктатором, который стремился быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе: «Просто она как женщина-королева не приемлет людей, которые, по ее мнению, могли бы каким-то образом конкурировать с ней за место на пьедестале. Она убедила людей и все общество, что она единственная и неповторимая».

При этом Пригожин добавил, что артистка является действительно уникальной личностью. «Сейчас ситуация в стране изменилась, она (Пугачева — прим. «Ленты.ру») сама ее изменила. Обстоятельства изменились. Но место Аллы Пугачевой и место Светланы Лободы никто занять не сможет», — отметил продюсер.

Говоря о Земфире, Пригожин заявил, что не считает ее врагом, даже несмотря на то, что в 2004 она выпустила песню «Небомореоблака», содержащую строчки: «Эти серые лица не внушают доверия, теперь я знаю, кому поет певица Валерия».

«Я человек не злобный и не мстительный. Иногда жалко бывает таких людей. Они себе на уме, они себе что-то там напридумывали и живут в своем каком-то отдельном мире как бы далеко от нас», — высказался медиаменеджер.

Супруг певицы Валерии заявил, что уехавшие из страны артисты могут вернуться, но только с одним условием: отсутствием критики в адрес своего государства.

Ранее Земфира поделилась подробностями своей жизни в эмиграции.