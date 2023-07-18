Земфира поделилась подробностями о жизни в эмиграции
Российская певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) поделилась подробностями своей жизни в эмиграции. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Исполнительница отметила, что живет хорошо, а также совсем перестала думать о доме. Помимо этого, Земфира подчеркнула, что за рубежом получает больше предложений о выступлениях, чем в России.
«Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно. Пока есть четыре песни. Выгляжу хорошо», — написала артистка.
Около полутора лет назад певица вместе с актрисой Ренатой Литвиновой переехала в Париж, где последняя владеет собственной квартирой.
В конце мая этого года Рамазанова опровергла сообщения о получении французского гражданства.
Ранее Земфира подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента.