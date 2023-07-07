Земфира подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента

Певица Земфира подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента

Российская исполнительница Земфира Рамазанова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступила апелляция на решение суда от 14 июня 2023 года по иску Рамазановой к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов», — сообщили в суде.

В феврале Минюст включил певицу в реестр иноагентов, так как артистка выступала с критикой в адрес специальной военной операции (СВО), поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Помимо этого, Земфиру обвиняли в иностранном финансировании.

Спустя несколько месяцев исполнительница подала иск к Министерству юстиции и потребовала снять с нее статус иностранного агента. В июне иск был отклонен.