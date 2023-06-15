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12:13, 15 июня 2023Культура

Земфира прокомментировала новость об иностранном финансировании

Земфира опровергла информацию о финансировании ирландской организацией
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Российская певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) отреагировала на новость об иностранном финансировании. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Исполнительница опровергла информацию о том, что получала деньги от ирландской организации, заявив, что все, что она знает об этом государстве, — это группа U2 и певица Шинейд О’Коннор. Артистка добавила, что ей стыдно, но не за себя.

14 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры об исключении из реестра иностранных агентов. Как отмечает РИА Новости, позже адвокат певицы Александр Передрук поведал, что, по данным Минюста, исполнительница «получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций, но конкретизированы эти организации не были».

В конце мая Рамазанова опровергла сообщения о получении французского гражданства.

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    Анастасия Астахова
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