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21:11, 31 мая 2023Культура

Земфира опровергла сообщения о французском гражданстве

Земфира опровергла сообщения о получении французского гражданства

Российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) опровергла сообщения о получении французского гражданства. Об этом она написала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница указала, что у нее «нет и не будет» иных гражданств, кроме российского. Кроме того, она отметила, что платит налоги в России, несмотря на проживание за границей.

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    Марина Совина
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