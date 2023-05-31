Земфира опровергла сообщения о французском гражданстве

Земфира опровергла сообщения о получении французского гражданства

Российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) опровергла сообщения о получении французского гражданства. Об этом она написала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница указала, что у нее «нет и не будет» иных гражданств, кроме российского. Кроме того, она отметила, что платит налоги в России, несмотря на проживание за границей.