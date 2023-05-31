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19:15, 31 мая 2023Культура

Земфира стала гражданкой Франции

Shot: рок-певица Земфира получила гражданство Франции после переезда в Париж

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) получила гражданство Франции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Отмечается, что Земфира проживает во Франции уже около полутора лет. После переезда в Париж она совместно с подругой, актрисой Ренатой Литвиновой, учредила предприятие под названием «Рената».

Исполнительница также зарегистрировала в Москве компанию звукозаписи «Родина». Утверждалось, что юридическим адресом «Родины» является квартира директора группы «Машина времени».

Ранее российский писатель Захар Прилепин посоветовал Земфире выступить в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента в суде. С таким же предложением автор обратился к ведущему и шоумену Максиму Галкину (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

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    Сергей Равин
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