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17:04, 26 мая 2023Культура

Признанная иноагентом Земфира открыла в Москве компанию по звукозаписи

Признанная иноагентом певица Земфира открыла в Москве компанию по звукозаписи
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) открыла в Москве компанию по звукозаписи и изданию музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

ООО под названием «Родина» было зарегистрировано 24 мая. Генеральный директор организации Сергей Морозов отказался рассказывать, чем занимается компания.

В начале мая Земфира подала иск к Минюсту с целью оспорить статус иностранного агента. Певица была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции (СВО) и концертов в недружественных РФ странах. После начала СВО артистка покинула Россию.

Позже сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск исполнительницы к Министерству юстиции России с требованием снять с нее статус иностранного агента.

Ранее покупателей мерча Земфиры и других артистов, признанных иностранными агентами, потребовали проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Анастасия Астахова
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