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20:27, 12 мая 2023Культура

Земфира потребовала снять с нее статус иноагента

ТАСС: Земфира подала иск к Минюсту и потребовала снять с нее статус иноагента

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) подала иск к Министерству юстиции и потребовала снять с нее статус иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

Земфира была внесена в реестр иноагентов в феврале.

«В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.

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Варвара Кошечкина
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