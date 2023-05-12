Земфира потребовала снять с нее статус иноагента

ТАСС: Земфира подала иск к Минюсту и потребовала снять с нее статус иноагента

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) подала иск к Министерству юстиции и потребовала снять с нее статус иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

Земфира была внесена в реестр иноагентов в феврале.

«В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.