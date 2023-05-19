Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении из реестра иноагентов
Суд рассмотрит иск певицы Земфиры об исключении из реестра иностранных агентовСюжетСпециальная военная операция на Украине
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) к Министерству юстиции России с требованием снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.
Рассмотрение заявления с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов назначено на 10:00 часов 14 июня.
Ранее Земфира подала иск к Минюсту с целью оспорить статус иностранного агента. Певица была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции и концертов в недружественных России странах.