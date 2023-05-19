Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении из реестра иноагентов

Суд рассмотрит иск певицы Земфиры об исключении из реестра иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) к Министерству юстиции России с требованием снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение заявления с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов назначено на 10:00 часов 14 июня.

Ранее Земфира подала иск к Минюсту с целью оспорить статус иностранного агента. Певица была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции и концертов в недружественных России странах.