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16:52, 19 мая 2023Культура

Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении из реестра иноагентов

Суд рассмотрит иск певицы Земфиры об исключении из реестра иностранных агентов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) к Министерству юстиции России с требованием снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение заявления с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов назначено на 10:00 часов 14 июня.

Ранее Земфира подала иск к Минюсту с целью оспорить статус иностранного агента. Певица была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции и концертов в недружественных России странах.

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Сергей Равин
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