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11:13, 31 мая 2023Культура

Прилепин посоветовал Земфире выступить в Донецке

Писатель Прилепин посоветовал Земфире дать концерт в Донецке
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российский писатель Захар Прилепин посоветовал певице Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) дать концерт в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента в суде. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

С таким же предложением автор обратился к ведущему и шоумену Максиму Галкину (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), а также предположил, что артистам «подсказали», что юридически они могут добиться права вернуться в Россию, чтобы здесь продолжить «свою антивоенную деятельность».

«Но пусть Земфира по пути из Парижа (с начала спецоперации певица переехала в столицу Францииприм. "Ленты.ру") даст большой концерт в Донецке. А Галкин — в Горловке. Это будет такая проходка обратно. Зачем через суд? Можно пешком. Через концертные залы», — отметил Прилепин.

В начале мая Земфира подала иск к Минюсту с целью оспорить статус иностранного агента. Певица была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции и концертов в недружественных РФ странах.

Позже сообщалось, что исполнительница открыла в Москве компанию по звукозаписи и изданию музыки.

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    Анастасия Астахова
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