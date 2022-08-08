Проживающая в США Мария Машкова рассказала о тяжелых отношениях с отцом

Мария Машкова рассказала о тяжелых отношениях с отцом и жизни после переезда в Америку

37-летняя российская актриса, единственная дочь Владимира Машкова Мария Машкова рассказала о своей жизни после переезда в Америку, а также об отношениях с отцом. Об этом артистка написала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Актриса призналась, что не обзавелась недвижимостью в США, а также подчеркнула, что чувствовала бы себя лучше в материальном плане в России, однако не может вернуться из-за несогласия с действиями российской власти.

Машкова добавила, что еще не знает, сможет ли найти работу в США: «Буду ли я работать по профессии в Америке или нет, радости от вас, похоже, не получу. В первом случае это будет: "Ну понятно, почему она там работает (в России из-за отца, в Америке из-за позиции)". Во втором случае — злорадство: "Мы же говорили". Дискуссии тут не выйдет. А жаль».

Артистка также коснулась темы отношений с отцом, поведав, что у них разные взгляды на политическую ситуацию, отчего Машковой тяжело морально, однако она верит в то, что через какое-то время она сможет увидеться с родителем.

«И да, мне ужасно больно, что отец одержим, как сейчас многие отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей. Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю его великим артистом, до которого мне воистину профессионально далеко. Я верю, что когда-нибудь я его крепко обниму», — написала Машкова.

В конце июня актриса заявила о прекращении общения с Владимиром Машковым.