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Дочь Владимира Машкова прекратила общаться с отцом

Актриса Мария Машкова рассказала, что из-за спецоперации прекратила общаться с отцом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Мария Машкова рассказала, что прекратила общаться со своим отцом, артистом и худруком Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым. О сложных отношениях в семье Машкова рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Машкова пояснила, что конфликт произошел из-за разных взглядов на военную спецоперацию. Она отметила, что они с отцом «не справились».

«Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Полагаю, ему тоже сложно читать и смотреть сейчас на меня», — написала артистка.

Машкова призналась, что ей легче от осознания, что не только в ее семье сложилась такая ситуация. По ее мнению, многие сейчас не слышат и не понимают своих близких. «Пусть и у них, и у нас за это время любовь вытечет не до конца. Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшить», — говорится в посте актрисы.

В мае она рассказала, что когда началась спецоперация на Украине, отец позвонил ей и попросил вместе с семьей вернуться из США в Россию, чтобы поддержать соотечественников. Машкова отказалась от переезда.

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Евгений Шульгин
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