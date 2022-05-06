Дочь Владимира Машкова рассказала об отношениях с отцом

Проживающая в США дочь Владимира Машкова Мария рассказала об отношениях с отцом

Российская актриса театра и кино Мария Машкова, которая последние годы проживает с мужем и детьми в США, рассказала в интервью Юрию Дудю (внесен в реестр СМИ-иноагентов) об отношениях со своим отцом, 58-летним актером, режиссером и художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым.

По словам 37-летней дочери Машкова, когда началась спецоперация на Украине, отец позвонил ей и попросил вместе с семьей вернуться в Россию, чтобы поддержать соотечественников. Машкова отказалась от переезда обратно. Беседа с родителем, по словам актрисы, получилась напряженной.

«Когда он мне позвонил, я спустилась с аттракциона. Если бы не аттракцион, я бы, наверное, не пережила такой разговор с отцом. А так я как будто подготовилась, выдохнула. Он мне сказал срочно возвращаться, брать детей. На самом деле, это был крутой разговор. Он очень старался услышать меня, я старалась услышать его», — призналась актриса.

Мария Машкова поведала, что так и не смогла найти со звездным отцом общий язык, однако родственники не вступали в открытые конфликты: «Мы друг друга не поняли. Но последнее, что я от него услышала: "Маш, я тебя люблю"».

Актриса добавила, что с другими членами семьи у нее тоже образовались натянутые отношения — бабушка актрисы, по мнению Машковой, не приняла внучку: «Она меня знает, знает, как я живу. Но при этом в какой-то момент стала мне отвечать на английском. Попробовала сказать: "Yes I am", — намекая, что я, видимо, агент».

Несмотря на это, артистка продолжает поддерживать связь со многими родственниками. Исключением, по словам Машковой, стал дядя звезды, который начал считать актрису предателем и «писать много гадостей», из-за чего Марии пришлось его заблокировать.

Ранее народный артист РФ Юрий Назаров обвинил актера и режиссера Владимира Машкова в том, что тот приставал к его дочери.