Юрий Назаров обвинил Машкова в приставании к его дочери

Юрий Назаров заявил, что Владимир Машков приставал к его дочери

Народный артист РФ Юрий Назаров обвинил актера и режиссера Владимира Машкова в том, что тот приставал к его дочери. Об этом Назаров рассказал в YouTube-шоу «Антонимы».

Поначалу Назаров, отвечая на вопрос ведущего, Антона Красовского, заявил, что слыхал о Машкове «самое нехорошее», однако тут же решил закрыть тему. Интервьюеру удалось уговорить артиста объяснить, почему он так негативно настроен к худруку Московского театра Олега Табакова, и тогда Юрий признался, что его родная дочь Татьяна стала жертвой домогательств Машкова.

«Нет, это не слухи! Дочь моя родная…Тут еще хуже, чем убивал и насиловал... паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне!» — эмоционально высказался Назаров, еще раз подчеркнув свое негативное отношение к артисту. Подробнее о действиях Владимира в адрес дочери артист предпочел не говорить.

Юрий Назаров — советский и российский актер театра и кино, снявшийся в таких лентах, как «Андрей Рублев», «Земля Санникова» и «Маленькая Вера».

Ранее российские звезды, попавшие под санкции Латвии, захотели сохранить там недвижимость. В списке артистов, получивших запрет на посещение этой страны, есть и Машков.