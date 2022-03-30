Попавшие под санкции российские звезды захотели сохранить недвижимость в Латвии

Представители российских звезд рассказали об их желании сохранить недвижимость в Латвии

Ряд российских звезд признали нежелательными лицами в Латвии и запретили им въезд в страну. Однако некоторые из тех, кто попал под санкции, владеют недвижимостью в государстве и желают сохранить ее. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщили представители певцов Бориса Моисеева и Валерия Сюткина.

24 марта 2022 года Министерство иностранных дел Латвии включило в список нежелательных лиц 25 российских деятелей культуры. В их числе певица Полина Гагарина, пианист Денис Мацуев, рэпер Тимати, дирижер Валерий Гергиев, режиссер Никита Михалков и актер Владимир Машков. Кроме того, с февраля въезд в страну запрещен певцу Николаю Баскову. Звезды попали в список из-за участия в концерте в честь присоединения Крыма к России в Лужниках.

Некоторые из них владеют недвижимостью в Латвии — одной из любимых стран российских селебрити. Представитель Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что тот по-прежнему остается хозяином своей квартиры в Юрмале, «по которой очень скучает» и хочет попасть в нее летом 2022 года. Директор Валерия Сюткина сообщил, что недвижимость в Латвии принадлежит супруге певца Виолетте, а не ему самому. Он подчеркнул, что артист находится в России и не собирается уезжать из страны. Однако жена Сюткина — латышка, и «нет ничего страшного» в том, что певец иногда приезжает к ней.

Продюсер Иосиф Пригожин убежден, что запрет въезда в страну российским звездам связан с задачей Латвии уничтожить русский язык. Он подчеркнул, что он и его жена певица Валерия, которая входит в список нежелательных лиц, «всегда были дружелюбны и настроены позитивно к латышам, эстонцам, литовцам» и «выступали за свободу слова и передвижения». Пригожин осудил отъезд актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию на неопределенный срок и отметил, что российские звезды «нигде никому не нужны», кроме родной страны. Артистка покинула страну в марте 2022 года.

Ранее певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Латвию с 2014 года, рассказал о судьбе своей недвижимости в Юрмале. Артист заявил, что не может приехать в Латвию, но при этом исправно платит налоги на свою недвижимость и «поднимает экономику» европейской страны. Продавать квартиру в Латвии Газманов пока не планирует.