Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Латвии

Народный артист России Олег Газманов рассказал о судьбе своей недвижимости в латвийской Юрмале. С 2014 года певцу запрещен въезд на территорию страны, сообщает издание «Дни.ру».

Газманов заявил, что не может приехать в Латвию, но при этом исправно платит налоги на свою недвижимость и «поднимает экономику» европейской страны. Однако артист пока не планирует продавать объект.

«Цены там так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать — сами себя наказали!» — отметил Газманов.

В разговоре с изданием певец также отметил, что не знает, в каком состоянии находится квартира. «Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился, я не знаю», — пояснил артист.

Газманов вместе с Иосифом Кобзоном и Валерией попали в черный список Министерства иностранных дел Латвии в июле 2014 года. Им запретили въезд на территорию страны. Свое решение латвийские власти объяснили тем, что указанные артисты «агрессивно поддерживали» аннексию Крыма и критически отзывались о политике Киева.